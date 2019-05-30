كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 24 مسلسل أبو جبل مسلسلات رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت الحلقة الرابعة والعشرون، من مسلسل أبو جبل، الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان تفاصيل وأحداث جديدة، حيث عثر مصطفى شعبان على "مانجا" الذي قام بنسخ نسخة من مفتا شقته لفتاة تدعى خلود وهي الخيط الذي يثير عليه مصطفى شعبان لمعرفة السبب في حرقة شقته وسرقة الـ30 مليون جنيه.