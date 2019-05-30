دار الفتوى اللبنانية تدعو لالتماس هلال شهر شوال الإثنين المقبل

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 03:56 مساءً - دعت دار الفتوى في لبنان إلى التماس هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية بعد غروب شمس يوم الإثنين الواقع في 29 من شهر رمضان والموافق 3 يونيو 2019 .

ودعت دار الفتوى كل من يشاهد هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين الحضور إلى دار الفتوى للإدلاء بشهادته في إجتماع العلماء وقضاة الشرع الشريف الذي يعقد برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ” عبد اللطيف دريان ” .

وأصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في لبنان بيانا بأن يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل هو أول ايام عيد الفطر المبارك وإنه سيحل قبل يوم من التاريخ الذي أعلنته مراجع شرعية وفلكية اخرى .

حيث أعلن مركز الفلك الدولي في الإمارات أن الأربعاء الموافق 5 يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر .

وذكر المركز أن الاختلاف المحتمل سيحدث في حال أكد شهود عيان رؤية الهلال يوم الإثنين 3 يونيو على الرغم من تأكيد المركز على عدم إمكانية حدوث ذلك باستخدام أجهزة الرصد الفلكي الحديثة .