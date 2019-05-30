فيفي عبده بين الرعب والكوميديا في “ينانوة جليعة”

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 03:56 مساءً - كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن مشاركتها في بطولة مسرحية كويتية خلال عيد الفطر المقبل، بمشاركة مع مجموعة كبيرة من الفناننين الخليجيين.

ونشرت فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام فيديو تشويقي لمسرحية “ينانوة جليعة” التي تقام على مسرح وسينما الأوبرا في منطقة السالمية.

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: “انتظروني ان شاء الله في مسرحية “ينانوة جليعة” في عيد الفطر في الكويت. كل عام و انتم بخير”.

Advertisements

مسرحية “ينانوة جليعة” من بطولة، مجموعة من الفنانين الخليجيين، هم محمد العجيمي، وخالد المفيدي، وعلي أحمد، ومحمد أكبر، وشهد سليمان، وناصر البلوشي، وبدر البلوشي.

وبحسب ناصر البلوشي، مخرج المسرحية، فإن “ينانوة جليعة” تقدم نوعا جديدا من الأعمال لأول مرة في الكويت، حيث إنها تجمع بين الرعب والكوميديا، في محاكاة لسلسلة أفلام الرعب الأميركية الشهيرة (Scary Movie)، التي تعتمد على مزج الرعب بالكوميديا.

ولفت البلوشي إلى أن قصة العمل تدور حول جريمة قتل وقعت في منطقة جليعة، في أجواء من الإثارة والرعب، وما وراء الطبيعة، ثم تتوالى الأحداث في سياق كوميدي مخلوط بالدهشة والإيحاءات.