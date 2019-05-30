جريمة تهز مصر في رمضان .. فتاة تطعن والدتها 40 طعنة

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 03:56 مساءً - شهدت منطقة حلمية الزيتون في القاهرة السبت الماضي جريمة قتل بشعة .. حيث قامت فتاة بطعن والدتها المسنة ب ” مقص ” 40 طعنة في صدرها ثم ذبحت قطتها وأسكبت دماء القطة عليها .

تلقت الشرطة بلاغا بالعثور على جثة عجوز يبلغ عمرها 81 عاما مطعونة 40 طعنة في الصدر .. كما عثروا على قطة مذبوحة وموضوعة فوق جثة الضحية .

وتبين أن القاتلة هي ابنة المجني عليها والتي قامت بعد قتل امها بالإتصال بشقيقيها وأخبرتهما بما فعلته .. وبوصول الشقيقين إلى موقع الجريمة شاهدا أختهما تقف عند مدخل الشقة وبجوارها جثة والدتهم وفي يدها المقص ” أداة الجريمة ” وعندما حاولا الإمساك بها أعتدت عليهم وأصابتهم بجراح .

وكشفت التحريات ان القاتلة تعاني من مرض نفسي منذ سنوات وسبق لها البقاء في أحد مستشفيات الطب النفسي للعلاج .