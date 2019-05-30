بعد إصابة محمد صلاح بارتجاج في المخ.. «يويفا» يتخذ قراره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، أمام توتنهام، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الغسبانية مدريد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، طالب بتغيير قوانين كرة القدم، وذلك في أعقاب ما لصلاح وإصابته بارتجاج في المخ قبل أسابيع في إحدى مبارياته مع ليفربول الإنجليزي.

بيان اليويفا جاء فيه عقب اجتماع لجنته التنفيذية في باكو عاصمة أذربيجان: إنه من الممكن إجراء تعديلات على القواعد الخاصة بتبديل اللاعبين، بحيث تمنح أعضاء الجهاز الطبي مزيدا من الوقت للكشف عن تعرض لاعب لارتجاج في المخ.

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ألكسندر سيفرين رئيس “اليويفا” قال: صحة اللاعبين ذات أهمية قصوى، وأثق بقوة في أن القواعد الحالية لحالات الارتجاج بحاجة للتحديث من أجل حماية اللاعبين وكذلك الأطباء، من خلال منح الفرصة للتشخيص المناسب دون إلحاق ضرر بالفرق المعنية.

اللجنة التنفيذية لليويفا، طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وكذلك المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المعني بحسم قوانين اللعبة، بإعادة النظر في القوانين الحالية لحالات الارتجاج المحتملة.

بيان اللجنة أوضح أن تغيير القوانين المتعلقة بالتبديلات سيكون من شأنه تقليص الضغط على الجهاز الطبي ومنح الأطباء مزيدا من الوقت لتقييم وجود ارتجاج محتمل خلال الكشف خارج الملعب، وذلك لضمان عدم عودة لاعب إلى داخل المستطيل الأخضر وهو يعاني من ارتجاج.