وجبات إفطار صدام حسين تثير ضجة في لبنان.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدثت ضجة وكثير من الجدل في أوساط لبنان والعراق وعمان، حيث تظهر توزيع وجبات إفطار تحمل صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “طرابلس عاصمة الشمال”، كانت قد نشرت صورا لوجبات إفطار رمضانية يتم توزيعها على الصائمين وكتب عليها: “عن روح الرئيس الشهيد صدام حسين المجيد.. وأنتم صيام ادعوا لصدام، تقدمه صفحة وموقع طرابلس عاصمة الشمال”.

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كما ظهر مقطع فيديو لوجبات إفطار وزعت في سلطنة عمان، إذ كتب عليها: “في ميزان حسنات صدام حسين المجيد من محبيه في عمان”.

وذكر موزع الوجبات بحسب مقطع الفيديو: “الله يعلم يا صدام إنك كبير الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة”.

يشار إلى أن رغد ابنة صدام كانت قد نفت ما تردد مؤخرا بأن والدها لا يزال على قيد الحياة وأن من أعدم هو شبيهه.. مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة.