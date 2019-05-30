أحمد السقا يرقص صعيدي في كواليس «ولد الغلابة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شارك الفنان المصري أحمد السقا جمهوره بمقطعفيديو له من كواليس مسلسله الرمضاني “ولد الغلابة”.

السقا ظهر في مقطع الفيديو، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يرقص صعيدي ببراعة شديدة على نغمات أغنية “يا جبل ما يهزك ريح”.

الفنان المصري أرفق مقطع الفيديو برسالة شكر لكل صناع المسلسل، حيث كتب: ” شكراً كل رجالة #ولد_الغلابة”، وقد حاز المقطع على إعجاب جمهوره بشدة.

ومسلسل “ولد الغلابة” بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وسلوى عثمان، وهو من إخراج محمد سامي.

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وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “ولد الغلابة” الذي يعرض إلا أنه وجهت لصناع المسلسل اتهامات بسرقة المسلسل من المسلسل الأميركي “بريكنج باد”، والذي انتهى عرضه منذ أربع سنوات، وكان واحداً من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما الأميركية.

وجاء ذلك بسبب تشابه القصة بين العملين بشكل كبير، حيث أن بطل العمل الأميركي “مستر وايت” وبطل العمل المصري “عيسى” يعملان مدرسين، وبسبب ظروف الحياة يتجهان لصناعة نوع من المخدرات ثم يصبحان أهم مصنعين لذلك المخدر في المنطقة.

وفي النسخة الأميركية كان يساعد “مستر وايت” في عمله “جيسي”، وفى النسخة المصرية تقوم بمساعدة البطل فى عمله “فرح” التي تقدمها الفنانة مي عمر، في حين أن شخصية المحامي “سول” في النسخة الأميركية يجسدها الفنان “أحمد زاهر” في النسخة المصرية.

كما كان من ضمن الاقتباسات في المسلسل التطابق في مشهد وقوف بطلا العمل أمام الأموال التي جمعاها من تجارة المخدرات.