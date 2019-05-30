أحمد فهمي متهم بسرقة «سيد الشحات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم سيناريست يدعى زياد سعودي بشكوى إلى نقاية السينمائيين ضد صناع مسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي يلعب بطولته الفنان أحمد فهمي، يتهمهم فيها بسرقة فكرة المسلسل منه.

السيناريست أكد أنه عرض نفس فكرة المسلسل على أحمد فهمي منذ سنوات، ووقتها طلب منه أن يجري بعض التعديلات تجعل العمل من بطولته هو وهشام ماجد وشيكو.

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مسلسل “الواد سيد الشحات”، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويجمع أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات، منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأكرم حسني، وويزو، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ومحمد ثروت، وغيرهم.

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين دولار قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.