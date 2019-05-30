الفنانة شاهيناز ضياء الدين تعلن طلاقها رسميا من زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت خلافات شديدة مؤخرا بين نجمة ستار أكاديمي، المطربة المصرية شاهيناز ضياء الدين، وزوجها رجل الأعمال إيهاب محمود، وصلت إلى اعتدائه عليها بالضرب، وأخذ ابنها “مالك” منها.

الفنانة المصرية أعلنت عن طلاقها رسميا من زوجها، حيث نشرت صورة لها خلال تواجدها في أندونيسيا، وعلقت عليها بقولها: “الحمدلله الذي تتم بنعمة الصالحات ” Officially Single.

وكانت شاهيناز قد روت تفاصيل ما حدث، خلال استضافتها في برنامج “رأي عام، حيث قالت إنها وزوجها منفصلان منذ عامين ولكن الطلاق لم يقع رسميا بينهما، لكنها قامت برفع قضية خلع ضده وتنتظر الحكم فيها.

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وأضافت أنها خلال العامين السابقين كانت لا تمانع في أن يرى زوجها ابنهما “مالك”، لكنه استغل سفرها وطلب رؤية ابنه، فوافق أهلها كالمعتاد، وبالفعل أخذ الطفل ورفض إرجاعه.

وتابعت أنها ذهبت مع والدتها للكافيه الذي يعتاد زوجها الجلوس فيه للتفاهم معه لإعادة ابنها، لكنها وجدته أمام الكافيه، ووقعت مشاجرة بينهما، فقام بضربها، وعندما حاولت والدتها التدخل ضرب والدتها أيضا.

وعن الإصابات التي تعرضت لها، قلت: “أصيبت بشرخ في عظمة الأنف بعد تعدي زوجي عليّ بالضرب، وهي إصابة ليس لها أثر خارجي، والنيابة قررت عرضي على الطب الشرعي، وأنا أيضا أطالب بهذا ليتم توثيق إصابتي”.

زوج المطربة المصرية قرر بعد ذلك إرجاع ابنها لها، وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة Ten: “فعلت ذلك حتى لا يقول أحد أني اختطفت ابني”.