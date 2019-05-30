بسمة تؤكد طلاقها لأول مرة.. وتكشف المزيد من التفاصيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت عدد من التقارير الصحفية، منذ عدة أشهر، وقوع الطلاق بين الفنانة المصرية بسمة وزوجها عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتؤكد صحة هذه الأنباء لأول مرة، حيث كشفت، خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها منذ فترة.

بسمة شددت على أنها على علاقة طيبة بطليقها، وأنهما يتشاركان في تربية ابنتهما “نادية”، حيث قالت: “أنا وعمرو على توافق تام كأصدقاء ومشتركين في تربية ابنتنا نادية بتفاهم كبير، وأعيش الآن في القاهرة مع أهلي وابنتي نادية”.

وكانت التقارير قد أكدت أن الطلاق وقع بين بسمة وحمزاوي داخل السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير الماضي.

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وعن سبب الخلاف بينهما، أكد مصدر مقرب منهما أن بسمة سافرت إلى أمريكا، بناء على طلب زوجها لرؤية ابنتهما نادية، وطلب منها أن تترك الطفلة معه إلا أنها رفضت بشدة، ليتسبب ذلك في الخلاف بينهما.

وأضاف المصدر أن الفنانة المصرية عادت إلى منزل والدتها تاركة منزل الزوجية، بعد أن اشتعلت الخلافات بينهما، لتقرر فيما بعد أن تطلب الطلاق.

وبسمة لديها ابنة واحدة اسمها نادية من زوجها السياسي البارز عمرو حمزاوي، والذي تزوجت منه في عام 2012.

وعادت الفنانة المصرية للتمثيل في مصر منذ شهور، وذلك بعد فترة غياب لسنوات تواجدت فيها خارج مصر، حيث كانت تعيش برفقة زوجها السياسي عمرو حمزاوي، كما كانت تهتم بابنتها نادية.