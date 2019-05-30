انهيار محمود البزاوى فى «أبو جبل» بعد وفاه عصام السقا.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شهدت أحداث مسلسل “أبو جبل”، للنجم مصطفى شعبان، مشهد مؤثر لموت أحمد، والذي يجسده الفنان “عصام السقا”، وانهيار الفنان الكبير محمود البزاوى على فراق ابنه، ولاقى المشهد رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى مشيدين بأداء الممثل الشاب عصام السقا، ضمن أحداث العمل.
ويشارك الفنان الشاب عصام السقا فى الماراثون الرمضانى الحالى بـ3 مسلسلات، “كلبش 3” للنجم أمير كرارة، و”أبو جبل” للنجم مصطفى شعبان، كما يشارك “ضيف شرف” فى مسلسل “البرنسيسة بيسة” للنجمة مى عز الدين.
مسلسل “أبو جبل”، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ومن بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.
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