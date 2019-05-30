الناقد الفني جمال فياض يشيد بمسلسل “الباشا”: حديث الناس

بعدما أثار الجدل يوم أمس بنشره نسب مشاهدة المسلسلات عند المُشاهد اللبناني منذ بداية شهر رمضان أي 6 أيار وحتى تاريخ 27 أيار الجاري حيث تم دمج نسب المشاهدة بين محطتي mtv و mbc وجمعها معاً، والذي استدعى رداً من المنتج مروان حداد عبر “الخليج 365” على هذه النسب (لقراءة الخبر: خاص- مروان حداد: الارقام التي ينشرها البعض على مواقع التواصل مجرّد هرطقة).

إتخذ الناقد الفني د. جمال فياض من حسابه الخاص عبر موقع تويتر منبراً ليشيد بمسلسل “الباشا”، واصفاً إياه بالحالة الخاصة في الدراما.

وكتب “فياض” المعروف بمصداقيته واعترافه بنجاح الاخرين: “سواء إعترفنا أم أنكرناه، مسلسل “الباشا” حديث الناس، وجمهوره كبير… قد يكون المكتب الإعلامي للشركة المنتجة لا يسعى للدعاية أو لا يهتم، لكنه أينما كنّا يحكي عنه الناس وكأنه صار جزءاً من الأسرة #الباشا.. حالة خاصة بالدراما”.

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وبعد ان اتهم “فياض” في تغريدة الجهة المنتجة للمسلسل بالتقصير لناحية الترويج للمسلسل اعلامياً، ردّت شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد عليه وأوضحت: “مع احترامنا لالك استاذ جمال بس على ما يبدو ما عم بتابع ، لانو نحنا عم نزل على كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا كل ما يلزم من دعاية لمسلسل #الباشا وخاصة نسب المشاهدة يللي عم توصل لكل الصحافيين عن طريقنا، النجاح بكفي ما في لزوم للطبل والزمر”.

المسلسل الذي يعرض على شاشة “الجديد” يحقق نجاحاً كبيراً متفوقاً على باقي المسلسلات التي تُعرض على القنوات اللبنانية.

كذلك قامت شركة مروى غروب بنشر اليوم الخميس نتائج حلقة يوم أمس تاريخ 29 أيار بحسب شركة GFK على القنوات اللبنانية: الباشا 15.2% – انتِ مين 15.2% – آخر الليل 14% – الهيبة 13.6% – خمسة ونص 11%

اما بحسب شركة ايبسوس على القنوات اللبنانية: الباشا 15.1% – آخر الليل 14.6% – انت مين 14.1% – خمسة ونص 14% – الهيبة 13.