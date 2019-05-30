نبيلة عبيد تُؤكِّد أنّها "نجمة سينما" وقريبًا تُشارك في عمل جديد

أكّدت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد أنها لا تزال تزور منطقتها القديمة "شبرا"، وأنها تحتفظ بداخلها بذكريات الطفولة "أيام رمضان" هناك في قلبها، وكانت تشارك في تزيين الشارع وتخرج بالفانوس.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج «التوصيلة عالنجم»، مع تامر بشير على «نجوم إف إم»، الأحد، أن آخر عمل شاركت به في شهر رمضان كان مسلسل "العمة نور" وكان عملا جميلا، وصرحت بأنها نجمة سينما وإذا عرض عليها أعمال تناسب اسمها وقيمتها ستعمل فورا وأنها تعمل حاليا على رواية وتجسد شخصية بدور غريب ولن تصرح بأي تفاصيل حاليا حتى يكتمل العمل.

وعن غيابها في دراما رمضان، قالت إنها لا تتابع أعمالا بشكل مستمر في رمضان بسبب الإعلانات والفواصل الكثيرة أثناء عرض المسلسلات، وأكدت أنها كانت تصور زمان أيام رمضان وتعود لمنزلها تفطر ثم تعاود التصوير مرة أخرى حتى السحور.

أقرأ أيضًا:

يذكر أن برنامج "التوصيلة عالنجم"، يذاع طوال شهر رمضان، على إذاعة "نجوم إف.إم"، في الساعة 4:10 عصرا، ويقدمه المذيع تامر بشير.

Advertisements

قد يهمك أيضـــــــًا

نبيلة عبيد تشارك في فيلم سينمائي قريبًا

يوسف الشريف يحضر لمسلسل جديد في رمضان 2020