جورج وسوف يُؤكِّد على أنّ زوجته مُحرَّمة على الإعلام

فجّر الفنان السوري جورج وسوف مفاجآت عدة، وحسم الجدل بشأن اعتزاله الغناء، مؤكدا أنه لن يعتزل نهائيًا وسيظل يغني ما دام قادرا على ذلك.

ورفض جورج وسوف، خلال الجزء الثاني من حلقته مع الإعلامية عائشة عثمان في برنامج "عايشة شو"، الفنان عمل أسرته في الفن أو الظهور في الإعلام، قائلا: "أرفض ظهور زوجتي للأضواء، وأرفض سؤالك من الأساس -موجهًا كلامه إلى عائشة عثمان- ولا أقبل الحديث عن زوجتي في وسائل الإعلام، لو عندي بنت صوتها حلو أخليها تتجوز مش تغني".

وتابع: "أخطات عندما تزوجت مرتين فقط وكان لازم أتزوج مرة ثالثة، لم أعش طفولتي، وأعشق كرة القدم وأشجع برشلونة، ونفسي في برنامج يمحي الفقر من الدنيا كلها".

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وهاجم جورج خلال البرنامج أيضًا برامج اكتشاف المواهب الجديدة، قائلًا إنها تجارية، ولا تهتم بالمواهب كما يجب، وعن مشاركته في برامج المواهب، أكد أنه إذا عرض عليه المشاركة في هذه النوعية من البرامج سوف يشترط عليهم أن يتولوا البرنامج ومواهبه بشكل جيد من الألف إلى الياء.

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ولفت إلى أنه لم يسمع أغانيه وأرشيفه على مدار مشواره الغني، إلا بعد تعرضه لأزمته الصحية مؤخرًا، وبدأ يكتشف أنه كان يقدم أغاني صعبة جدًا خاصة وهو صغير في السن، حيث كان يختار الأغنية ويسجلها ولا يعود لها مرة أخرى، وعن علاقته بمواطنته أصالة، قال "سلطان الطرب" إنه يحبها ويحترمها، ولكنه لديه لوم كبير عليها، وإذا أرادت العودة إلى سوريا فيجب أن تعتذر للشعب والجيش السوري، وأشار إلى أن هناك الكثيرين ممن خذلوه، وأصبح لا ينصدم من عدم وفاء الناس والخذلان الذي يجده من البعض، متابعًا: "جبت حمار في البيت وسميته باسم صديقي غير الوفي".

واستطرد: "أعمل بلوك للأشخاص المزعجين في حياتي ومبحبش أمسك تليفون خالص، ممكن أحذف حد من حياتى، وأنسى ولما أشوفه أستقبله كويس".

ولفت إلى أن أجمل مراحل حياته كانت بعد سن الخمسين رغم مروره بأزمات صحية في تلك الفترة، موضحًا أن ذلك جعله يقترب أكثر من الله، ويشعر بحالة كبيرة من الرضا عن ما هو فيه، وعن علاقته بزملائه الفنانين قال: "لا تعليق على الوسط الفني حاليًا ولا أتدخل في حياة أحد من أصدقائي الفنانين"، مستطردًا: "معرفش مين وائل جسار ده ويغني أغنياتي براحته هو حر، أما راغب علامة فنجح في وقته؛ لأنه لم يكن هناك نجوم ينافسونه لكنه تمكن من الاستمرارية".

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