أحمد السعدني يرفض الردّ على سؤال "مَن قتل فريدة"

القاهرة - لايف استايل
انشغل الجمهور منذ بداية إذاعة حلقات مسلسل "زي الشمس"، بسؤال واحد وهو "مَن قاتل فريدة" التي تجسد دورها ريهام عبدالغفور.
وتشير أصابع الاتهام إلى "عمر" الذي يجسد دوره أحمد السعدني، وأغلب المتابعين للمسلسل يتناقشون حول الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي ويتكهنون بأن هذه ستكون النهاية.
وكشف السعدني أنه يتم سؤاله كثيرا: "من قاتل فريدة" لدرجة أنه بدأ يخسر بعضا من أصدقائه بسبب عدم إجابته عن هذا السؤال.
وأعاد النجم المصري أخيرا نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" مع الإعلامية أني علي التي راحت تكرر عليه السؤال نفسه، ورفض الرد عليها واكتفى بالقول "احذري مِن..؟".
يذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور وسوسن بدر وأحمد داوود وأحمد مالك وجمال سليمان من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف مريم نعوم.
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