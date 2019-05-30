شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل زلزال الحلقة 24.. محمد رمضان يترك العمل فى السوق بسبب حلا شيحة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت مشادة كلامية وخلاف بين "زلزال" محمد رمضان فى أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل "زلزال" المذاع على dmc، والمعلم منصور بسبب "صافيا" حلا شيحا، حيث علم "زلزال" أنه طلب يدها وحاول فى بداية الأمر معاكستها.

مسلسل زلزال 24

وأكد "زلزال" للمعلم منصور التاجر الذى يعمل عنده أنها ستكون زوجته، وخيره الأخير بين عمله معه فى المحل داخل السوق وبين صافيا" مما أدى للخلاف لترك "زلزال" محمد رمضان عمله معه.

Advertisements

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين . من انتاج شركة سينرجي.