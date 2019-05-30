شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة هروب كرم شقيق نوجا فى الحلقة 24 من هوجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توالت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "هوجان"، للنجم محمد إمام والذى يعرض يومياً خلال أيام شهر رمضان على قناة الحياة، بهروب الطفل "كرم" شقيق "نوجا" أسماء أبو اليزيد، بعد ما حاولت أن تعرف منه ما سمعه عن الطفل هو ابن هوجان، ولكنه هرب وبحث عن هوجان" محمد امام وحاول الاتصال به ولكنه لم يستطيع أن يصل له، وقام لطفى الحراق "كريم عبد العزيز بالاعتداء على نوجا بسبب هروب شقيقها.

ومسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30على قناة الحياة بشكل حصرى، وحقق انتشارا واسعا، كما نال استحسان الكثيرين وأصبح التريند الأول فى مصر والوطن العربى بعد عرض الحلقات الأولى، ويشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.







