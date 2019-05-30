شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى عن شقيقته: "أعرق صداقاتى وأول فان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " أختى و أعرق صداقاتى و أول فان" بهذه الكلمات وصف الفنان خالد الصاوى شقيقته داليا، حيث شارك متابعيه بصورة له ظهر فيها مع شقيقته داليا للمرة الأولى، عبر حسابه على انستجرام.

ويشارك النجم خالد الصاوى فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى، تدور أحداثه حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، شخص شكاك للغاية فى التعامل مع من حوله، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد، ويشارك فى بطولته النجوم منة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.

يذكر أن الصاوى تعاون مع أحمد حلمى فى فيلم "كدة رضا"، الذى عرض عام 2007 وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى السينمات وشارك فى بطولته النجمة منة شلبى.



