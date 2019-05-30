شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاتها.. تعرف على أجمل أفلام مديحة يسرى مع محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الممثلة مديحة يسرى، اليوم الموافق 30 مايو 2019، فكانت سمراء النيل منتجة وممثلة ذات قيمة وقامة فنية هائلة حيث يوجد لديها رصيد سينمائى ضخم وحافل بالعديد من نجوم الفن المصرى الكبار، وحمل كل فيلم مضمون ومعنى رائع، الا أن أجمل أفلامها كانت مع زوجها السابق محمد فوزى، وفى ذكرى وفاتها نرصد أجمل أفلام ميحة يسرى مع محمد فوزى.

1 – فيلم قبلة في لبنان 1945

وشارك فى بطولته إلى جانب مديحة يسرى ومحمد فوزى كلاًَ من أنور وجدى فردوس محمد، سليمان نجيب، هاجر حمدى، تأليف يوسف جوهر، سليمان نجيب، اخراج احمد بدرخان .

2 – فيلم فاطمة وماريكا و راشيل 1949

شارك فى بطولته الى جانب مديحة يسرى ومحمد فوزى كلاً من لولا صدقى، نيللى مظلوم، عبد السلام النابلسى، اخراج حلمى رفلة ، وجسدت مديحة دور فاطمة، يقع في حبها محمد فوزي الذى يقيم علاقات نسائية متعددة، من ضمنها مع فتاة يهودية تُدعى راشيل الذى جسدت دورها نيللي مظلوم، ويدعي أنه على دينها واسمه يوسف، لكن أبوها يستنزف أموال الشاب ببخله الشديد، وتقوم راشيل باصطحابه إلى الخياطة اليونانية ماريكا التى قامت بدروها لولا صدقي، فيقيم الفتي علاقة معها أيضاً، ويدعي أيضاً أنه يوناني.

3 – فيلم نهاية قصة 1951

بطولة محمد فوزى، مديحة يسرى، سليمان نجيب، إسماعيل ياسين، تاليف على الزرقانى، اخراج حلمى رفلة ، يدور الفيلم حول شاب ثري يهوى كتابة القصص، يؤلف قصة عن رجل ثري، يتقدم ابن أخيه للزواج من ابنته فيرفضه، ويصّي الثري أن تتزوج أحداً آخر.

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4 – فيلم آه من الرجالة 1950

بطولة محمد فوزى، مديحة يسرى، إسماعيل ياسين، رياض القصبجى، تأليف أبو السعود الابيارى، اخراج حلمى رفلة، يدور الفيلم حول ميمى وفيفى وسوسو، ثلاث فتيات رشيقات، تعرضن لتجربة الحب، لكنهن خرجن بفشل ذريع لكل منهن، ترجمن هذا الفشل بأن ينقمن على الرجل، يشعرن بكراهية للرجل الذي كان السبب في فشل تجربة الحب مع كل منهن.

5 – فيلم من اين لك هذا 1952

بطولة محمد فوزى، مديحة يسرى، فريد شوقى، إسماعيل ياسين، تأليف محمد فوزى، اخراج نيازى مصطفى، يدور حول اختراع دواء يخفى من يشربه، ليشربه محمد فوزى ويختفى ثم تبحث عنه حبيبته بعد اختفائه وتعرف كل شيء وتساعده حتى يرجع مرة ثانية موجود بالعالم .

6 – فيلم بنات حواء 1954

بطولة محمد فوزى، مديحة يسرى، شادية، إسماعيل ياسين، تاليف أبو السعود الابيارى، اخراج نيازى مصطفى، يدور الفيلم حول وحيد محمد فوزى شاب رسام، وهو في طريقه للاشتراك في معرض بلوحته الجديدة، يصدم بسيارة ويصر على رسم صاحبتها مديحة يسري السيدة المناضلة من أجل حقوق المرأة ومساواتها بالرجل عوضا عن اللوحة القديمة.

7 – فيلم معجزة السماء 1956

بطولة محمد فوزى، مديحة يسرى، علوية جميل، محمد فوزى، على الزرقانى، اخراج عاطف سالم، يدور الفيلم حول شاب فقير كان يطمح الى الغناء ودخول عالم الشهرة ولكنه يضحى بذلك من اجل زواجه بمن يحب وبعد زواجه منها تنجب له العديد من الأطفال ليندم ويتشاجر مع زوجته ويخرج الى الشارع وتصدمه سيارة ويقع مغشيا عليه ليتخيل بطريقة الحلم ماذا يحدث اذا لم يكن متزوج من حبيبته ، وعندما يستيقظ يرجع الى زوجته ويرضى بحياته الفقيرة.

يذكر ان مديحة يسرى هى ممثلة مصرية ولدت فى ٣ ديسمبر عام ١٩٢١، لقبت بسمراء النيل لملامحها المصرية الأصيلة ، قدمت العديد من الأفلام المصرية الكلاسيكية الجميلة مع كبار وعمالقة الفن القديم وأحبها الجميع من الممثلين والجمهور فى مصر والوطن العربى ، واستمرت فى عطائها الفنى الى ان رحلت عن عالمنا فى ٣٠ مايو ٢٠١٨ اثر صراع مع أمراض الشيخوخة ، لتترك مديحة يسرى اثر بالغ فى نفوسنا جميعا.