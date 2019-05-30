شكرا لقرائتكم خبر عن هل مسح حسن الشافعى صوره من إنستجرام أم تعرض للاختراق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل مفاجئ قام المحلن والموزع الموسيقى حسن الشافعى، بحذف كل الصور الخاصة به على حسابه على موقع "إنستجرام".

حسن الشافعى يعرف عنه تواصله مع الجمهور وزملائه على حساباته على السوشيال ميديا، مثل إنستجرام وتويتر، بل إنه يمتلك على إنستجرام أكثر من 3 مليون متابع.

اختفاء حسن الشافعى من السوشيال ميديا، دفع البعض للتكهن بأن ما قد يكون وراء هذا الاختفاء أحد القراصنة الإلكترونيين الذين يحترفون اختراق صفحات المشاهير واستغلالها.



حسن الشافعى على انستجرام

يذكر أن حسن الشافعى شارك مؤخرا مع إحدى شركات الاتصالات فى إعلانها مع مجموعة من النجوم والنجمات، وهو عضو لجنة التحكيم فى برنامج المواهب الغنائيّة آراب آيدول منذ انطلاقه ولمدة ثلاث مواسم متتالية.