شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بدراوى: صعب تكرار ما قدمته شيريهان..والنجمة:أنا سعيدة وقلبي بيشكرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت النجمة شيريهان واحدة من أفضل النجمات الاستعراضيات اللائى أنجبتهن مصر فى تاريخها الفنى، ورغم بعدها الطويل عن الساحات الفنية، إلا أن حساباتها عبر "السوشيال ميديا"، أعاد لرواد هذه المواقع زمن الاستعراضات الجميل، ورقى هذا الفن.

شيريهان قبل يومين نشرت احد الاستعراضات التى قدمتها للتليفزيون المصرى فى الفوازير، ليعلق الدكتور حسام بدراوى رئيس حزب الاتحاد عليها قائلا " الفن الاستعراضى من أصعب الفنون ويحتاج للموهبة والتدريب الشاق المحترف والذكاء والخفة والرقة والرشاقة والإبهار .. صعب تكرار ما قدمته شيريهان"

شيريهان وحسام بدراوى

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شيريهان لم تترك تعليق الدكتور حسام يمر مرور الكرار، حيث علقت على تعليقه قائلة "شهادة عظيمة من إنسان وشخص على جميع المستويات عظيم .. أنا فخورة وسعيدة وقلبي يشكرك"

يذكر أن قناة "ماسبيرو زمان" كانت تعرض عددا كبيرا من حلقات الفوازير التى كانت تقدمها النجمة شيريهان، وحازت على اعجاب المشاهدين والمتابعين لها.