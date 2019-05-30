شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد عرض مسرحية "الملك لير" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم يحيى الفخرانى عرض مسرحيته "الملك لير" على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، خلال عيد الفطر المقبل، وتحديداً من يوم 5 يونيو المقبل حتى يوم 15 من نفس الشهر، وذلك بعد عرض المسرحية 3 أيام فقط طوال شهر رمضان.

ويشارك في بطولة المسرحية كوكبة كبيرة من النجوم من بينهم فاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم وأيضا كل من النجوم محمد فراج ونضال الشافعي وأحمد عزمي والنجمات ريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي، ويقوم تامر كرم بإخراج العمل في حين يقوم المنتج الكبير مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.