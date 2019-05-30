أصغر طفلة في العالم تبقى على قيد الحياة

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 02:56 مساءً - شهدت مستشفى بمدينة سان دييغو ولادة ما يعتقد إنها اصغر طفلة في العالم استمرت على قيد الحياة .
وكانت الام قد اضطرت إلى ولادة طفلتها قبل أوانها في ديسمبر الماضي في الأسبوع ال 23 من الحمل وكان وزنها 245 جراما فقط .
وتعرضت الأم إلى إصابتها بتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم مما جعلها تعتقد أن الحمل قد انتهي وكانت بحاجة إلى الولادة بسرعة وأن الطفلة سوف تتوفى .
حتى الأطباء كانوا يتوقعون أن الطفلة ستظل على قيد الحياة لساعة واحدة فقط وأخبروا والدها أن يمضي مع طفلته هذه الساعة ولكن الساعة وصلت إلى الآن والطفلة ظلت على قيد الحياة حتى يومنا هذا .
وقضت الطفلة 5 أشهر في حضانة الاطفال حديثي الولادة وخرجت وهي بصحة جيدة بعد ان بلغ وزنها 2 كيلو جرام و200 جرام .
وصنفت ” سايابي ” باعتبارها الطفلة الأصغر في العالم حسب قاعدة بيانات الأطفال الرضع الأقل حجما التابعة لجامعة آيوا .
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