كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 02:56 مساءً - إستطاع النجم السوري النجم تيم حسن أن يخطف الأنظار ويحوّل الأضواء إليه في الأعوام الأخيرة من خلال بطولته لمسلسل “الهيبة” في أجزائه الثلاث وتأديته لشخصية “جبل شيخ الجبل” المعروف بإطلالته المختلفة واللوك الذي تحوّل إلى موضة بين الشباب العربي على الـ”سوشيال ميديا”.

نرصد لكم اليوم مجموعة فيديوهات ومقاطع مصوّرة لشباب تشبّهوا بتيم على صعيد اللوك.

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كانت هذه تفاصيل خبر شباب يتشبّهون بـ “جبل شيخ الجبل”.. ظاهرة تقليد تيم حسن تغزو الإنستقرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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