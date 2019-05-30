شاهدوا درة تكشفُ أسباب عدم زواجها.. وتطالب الجمهور بعدم التدخل في حياتها

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 02:56 مساءً - قالت الفنانة التونسية درة، إنها لم تكن تعرف كيف ستسير حياتها رغم أمنياتها الكثيرة، لكن القدر تدخل في أمور كثيرة، مطالبة جمهورها بألا يتدخل في خصوصيات أحد.

وأوضحت درة، في مقابلة تلفزيونية، أن الناس لم يعيشوا نفس حياتها كي يقيمونها، مضيفًة: “من يقيمني لا بد أن يكون قد عاش نفس ظروفي أو حياتي ومشاعري، وليس الحكم والتقييم يكون من أعمالي الفنية فقط”.

وعن عدم زواجها حتى الآن، شددّت الفنانة التونسية، على أن من لم تتزوج، فربما يكون هذا اختيارها أو قدرها، لافتة إلى أن نجاح المرأة لا يتلخص في الزواج فقط، وأن من تختار الزواج والإنجاب فهذه حياتها الخاصة وعلينا ألا نتدخل في اختيارات المرأة.

وشهدت الحلقة ظهور الفنانة درة، مع خبير التجميل فادي قطايا، الذي قام بميك آب كامل لها، حيث أعربت عن سعادتها بهذا الظهور الجديد على جمهورها، مؤكدًة أنها تنتظر تعليقات الجمهور.

وبنهاية المقابلة، طرحت الفنانة سؤالًا في مسابقة على جمهورها، كما أطلقت مقولة لها من أحد المسلسلات وهي “خديها مني حكمة ياغالية مينفعكيش غير قرشك وصحتك، ولا رجالة بتنفع ولا أهل بتشفع”.