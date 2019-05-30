كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 02:56 مساءً - في تصريح للشيخ ” عادل الكلباني ” الإمام السابق للحرم المكي على القناة الرسمية السعودية ” SBC ” في برنامج ” مع الكلباني ” .. قال أن في زمن النبي وعهد الخلفاء الراشدين لم يكن هناك ساترا في الصلاة بين النساء والرجال .
أما الأن فنجد المسجد ” مصكوك صك ” كإنه غرفة مستقلة وأن الرسول لم يقل ذلك وأن هذا ناتج عن الوسوسة .
ووصف أن المجتمع يتعامل مع المرأة بإنها ” فوبيا ” أو شئ يرهب الناس .. مما دفع الناس إلى أخذ ما يقوله إنه دعوة صرحة إلى إزالة الفواصل بين النساء الرجال في المساجد وهو ما انتقده الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي .
كما تطرق الكلباني في تصريحه إلى قضية مناداة النساء بأسمائهن فالرسول كان ينادي زوجاته باسمائهم ولم يكن يخفيها .
وفي تغريدة للكلباني على حسابه الخاص في تويتر نشر رأي الفقيه السعودي ” عبد العزيز بن باز ” .. الذي أكد أن النساء في زمن النبي كانوا يصلون خلف الرجال دون حاجز .
ويبدو في تصريح الكلباني عن إزالة الستار بين الرجال والنساء في المساجد اثناء الصلاة تعبيرا عن المرحلة الجديدة التي تمر بها السعودية والدعوة إلى الانفتاح .
ومعروفا عن الشيخ الكلباني بآرائه المنفتحة مقارنة بشيوخ دين آخرين في السعودية فعلى سبيل المثال في رأي سابق له أن سماع الموسيقى والغناء جائز شرعا وتحليل زواج المتعة ولعبة ” البلوت ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إمام الحرم المكي السابق يدعو إلى إزالة الحواجز بين الرجال والنساء في الصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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