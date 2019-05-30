بالفيديو.. "شورى شباب الشارقة" تجربة برلمانية لبناء أجيال واعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عام 2005، انطلقت الدورة الأولى لمجلس شورى شباب الشارقة، وبدأت بذلك تجربة برلمانية فريدة من نوعها، تظهر نتائجها اليوم بتنامي وعي الشباب حول أهمية طرح أفكارهم والتعبير عن احتياجاتهم.

وأُسِّس المجلس بتوجيهات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما يحظى بمتابعة حثيثة من قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين".

وتعتبر التجربة البرلمانية الشبابية استكمالاً لمسيرة "شورى أطفال الشارقة" الذي أُسِّس سنة 1997.

ويتكوّن المجلس من 80 عضواً ذكوراً وإناثاً، تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً، إذ يتم انتخابهم من "نائشة الشارقة" و"سجايا فتيات الشارقة" إضافةً إلى جميع المؤسسات المعنية بالفئة الشابة في الإمارة.