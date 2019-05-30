هكذا اهتديت للإسلام تكريم المسلمين الجدد في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ضوء رؤيتها لنشر القيم السامية للدين الإسلامي بين المقيمين على أرض دولة الإمارات، أقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وبالتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث حفلا خاصا لتكريم المسلمين الجدد الذين اعتنقوا الإسلام خلال شهر رمضان من العام الحالي.

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