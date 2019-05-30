استفتاء "العين الإخبارية" للأفضل في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدعو "العين الإخبارية " قراءها للمشاركة في الاستفتاء السنوي لاختيار الأفضل في "رمضان 2019", ويتضمن الاستفتاء أفضل مسلسل مصري وآخر عربي، بالإضافة إلى أفضل ممثل وممثلة دور أول ودور ثان. كل ما عليك أن تختار الأفضل من وجهة نظرك، بالنقر علي صورة العمل حتى تظهر لك النتائج.

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