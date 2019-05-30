الجمهور يلغي عشاء نادين ن. نجيم.. والأخيرة: “هلكتوني.. نمّل اصبعي”

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، باتت احداث المسلسلات التي تعرض في هذا الشهر تتسارع، وتتضارب بين كشف الحقائق والتشويق لأحداث مقبلة ستفاجىء الجمهور.

ولعل اندماج المتابعين مع هذه المسلسلات يترجم عبر تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائلهم التي يبعثونها الى نجومهم المفضلين ابطال الاعمال الدرامية.

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فيوم أمس، لم تكن حلقة “خمسة ونص” كسابقاتها، اذ تضمّنت العديد من الاحداث المشوّقة واظهرت حقائق جديدة للمشاهد، الذي تعاطف مع بطلة العمل نادين نسيب نجيم والتي لا تزال تعاني من مشاكل مع زوجها وصفعها لـ جاد الذي فقد اعصابه في كل مرة يراها مع زوجها. هذا التعاطف اظهره جمهور نادين في تغريدات على تويتر، كما عبّروا لها عن حبّهم واعجابهم بتمثيلها واحتراف ادائها.

بدورها، الغت نادين كافة مشاريعها وانصرفت للرد على كل التغريدات والرسائل التي وصلتها، حيث قالت في تغريدة نشرتها على حسابها عبر موقع تويتر: “‏الخليج 365 كنت طالعة أتعشى بس التويتات الحلوة والحماس جبروني اقعد اتفاعل معكم هلكتوني تلت التلفون ونمّل إصبعي.. قتتتللللل شكراً لكل الفانر والإعلام والصحافة والنقاد على كل كلمة حلوة”.

يذكر ان مسلسل “خمسة ونص” يحصد نسبة مشاهدة عالية ويحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم المنهار وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح، كتابة ايمان السعيد، اخراج فيليب اسمر.

