بيار رباط.. “ما ترفع العشرة”

May 30, 2019
انضم بيار رباط الى طارق سويد وسيلفيو شيحا وغيرهم من الوجوه المعروفة في مجال الفن والاعلام والرياضة لنشر الوعي حول مرض التصلب اللويحي وذلك في اليوم العالمي للمرض الذي يصادف اليوم الخميس في 30 من أيار من كل عام.
وحثّت الحملة، التي حملت عنوان “ما ترفع العشرة”، والتي أطلقتها جمعية ALiSEP بالتعاون معشركة ميركMerck ، المرضى على عدم الإستسلام لأن الأمل موجود دائمًا والغد سيكون حتما أفضل.
والتصلب اللويحي مرض مناعي ذاتي مزمن له أعباء يومية على حياة المرضى وعائلاتهم.
وفي عام 2009، أطلق الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد وأعضاؤه، اليوم العالمي الأول للتصلبالمتعدد.
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