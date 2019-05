كايتي بيري تُشوّق جُمهورها لأحدث أغانيها.. وتلجأ لباروكة "شعر منكوش"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت نجمة البوب العالمية "كايتي بيري"، 34 عامًا، يوم أمس الأربعاء برومو ترويجيًا لأحدث أعمالها الغنائية عبر محطّتها في موقع يوتيوب، والتي ستحمل عنوان Never Really Over، أي "لم تنته حقًا".

وإلى جانب الفيديو، كشفت بيري النّقاب عن بوستر الأغنية الذي خيّم عليه اللون البرتقالي، سواء بالتّصميم أو الفُستان أو حتّى أحمر الشّفاه، كما وضعت النّجمة باروكة شعر منكوشة بسبب الرّياح التي بعثرت خصلاتها.

وعن تفاصيل الفيديو الترويجي، فقد بدأ بسيارة فان بيضاء تدخل إلى مروجٍ خضراء خلّابة، وفي الدّاخل، يوجد مجموعة من الشّخصيات التي تُعبّر عن نفسها بطُرقٍ مُختلفة وغريبة، وهو أمرٌ اعتاده المتابعون على كايتي المُحبّة للغرابة والأفكار غير المألوفة.

وبينما تُعرض المشاهد، يوجد هُناك صوتُ راوية تسرد الكلمات، ولم يُعرف فيما إذا كانت هذه هي كلمات الأغنية نفسها، أم أنها مُقدّمة مُساندة لفكرة الكليب.

يُذكر أنّه تُعد أغنية Never Really Over ثاني سنغل لكايتي بيري في هذا العام، وسيتم إطلاقها غدًا الجُمعة، عِلمًا بأنها أطلقت أولى أغانيها في عام 2019 يوم الفالنتاين، حملت عنوان عدد أيّام السنة 365، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه خطبتها من حبيبها أورلاندو بلوم.