كايلي جينر.. تعيشُ أسلوب حياة باذخًا وهذه قيمة ثروتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت مجلة فوربس العام الماضي على نجمة تلفزيون الواقع الصّغرى كايلي جينر لقب أصغر عِصامية، لِما لقيه خطّها للمكياج Kylie Cosmetics من نجاحٍ ساحق وأرباحٍ طائلة، أوصلت ثروتها إلى 900 مليون دولار.

ومع هذه الثّروة الطّائلة، لا تخاف كايلي من التّباهي بما عِندها ولا تبخل على نفسها بتاتًا؛ إذ إنّها تعيشُ أسلوب حياةٍ باذخًا، فخزانتها مليئة بملابسٍ من أرقى دور الأزياء العالمية، وقُصورها مُبعثرة هُنا وهُناك، وتحتار عندما تدخل كراج سياراتها من ضخامة وتنوّع السيّارات التي تمتلكها.

وقَبل يومين، اعتمدت كايلي الأسلوب نفسه عندما شوهدت وهي تقود سيّارتها المُفضّلة في أنحاء مدينة كالاباساس، وهي من نوعِ رولز رويس بلون أزرق ثلجي وسقفٍ برّاق، صُنعت خصيصًا لها بتكلفة 400 ألف دولار.

أمّا عن إطلالتها، فقد ارتدت أصغر فتيات كارداشيان فُستانًا عصريًا اختارته من علامة بالنسياغا، جاء قصيرًا وبكمٍّ طويل في ناحيته اليُمنى، ومن دون كُم في ناحيته اليُسرى باللون الأزرق المائل إلى التركواز، وصل سعره إلى 2,300 دولار.

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وانتعلت كايلي عند خروجها كعبًا عاليًا شفافًا، وحملت حقيبة صغيرة شفافة، اتّسعت لهاتفها المحمول وأحمر شفاهها فقط، في حين تركت خصلاتها الدّاكنة تنسدلُ دون تكلّفٍ على كتفيها.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم نفسه، تباهت كايلي بالهدية التي قدّمها لها حبيبها "ترافيس سكوت"، كانت عبارة عن ساعة رولكس مُرصّعة بالألماس، حيث علّقت كايلي على الصّورة قائلةً: "عندما يُقدّم لي حبيبي هدية عفوية".