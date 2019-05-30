محمود غالي يردّ على انتقادات أزياء "زلزال".. ويؤكد: مي عز الدين أفضل من صممت لهن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق مصمم الأزياء المصري، محمود غالي، على الانتقادات التي وجهت لأزياء الفنان محمد رمضان وأبطال مسلسل "زلزال"، باعتبارها لا تعبر عن فترة التسعينيات التي تدور فيها أحداث العمل.

وقال غالي لـ "فوشيا" إن التشابه الذي ربطه الجمهور بين شخصية "حزلقوم" ومحمد رمضان هو من أجل الكوميديا فقط، لأن جميع نجوم فترة التسعينيات مثل إيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق كانت أزياؤهم واسعة.

وأضاف أن الفنانة مي عز الدين تعتبر من أجمل وأفضل الفنانات اللاتي يصمم لهن الفساتين، لتناسق جميع أجزاء جسمها ووجود كيميا خاصة بينهما، مشيرًا إلى أن اهتمام مي بممارسة الرياضة ساعدها على تنسيق قوامها خاصة منطقة الخصر.

وكشف مصمم الأزياء محمود غالي في فيديو "فوشيا" عن أفضل فستان صممه للفنانة مي عز الدين في مسلسلها "البرنسيسة بيسة" خلال رمضان 2019.