أحداث مثيرة في الحلقة 23 من مسلسل "حكايتي" لياسمين صبري

شهدت أحداث الحلقة الـ ٢٣ من مسلسل "حكايتي" بطولة الفنانة ياسمين صبري المذاع عبر قناة OnE أحداثًا مثيرة، حيث تحدثت داليدا مع صديقتها نسرين "هنادي مهنا" أم "على"، بدأ يبتعد عنها وتغيرت مشاعره تجاهها وقررت فتح فرع جديد للمحل الخاص بها في القاهرة للتوسع في عملها.

ويطلب حسام "إسلام جمال" الزواج من ابنة عمه سعد "إدوارد" بعد معرفته أن أدهم يريد الزواج منها ووعد عمه وابن عمه في حالة إتمام الزواج سوف يقرر لهم مرتبًا مجزيًا، حيث يواجه "على" "داليدا" أن سبب ابتعاده عنها معرفته أن جدها طاهر هو من قتل والده "غدر"، وعلقت داليدا قائلة، إن أهلها تسببت في إيذائها ولم تختر أهلها وكل ما حدث ليس لها ذنب فيه.

ويعاتب سليمان "أحمد بدير" شقيقه سعد لتعاونه مع حسام بعد كل ما فعله بهم، ليعلق سعد أنه يفعل ذلك حتى يتمكن من استرجاع حقه في المصنع، فيما تطلب بيري "سارة نخلة" من خطيبها هيثم "تامر شلتوت"، أن يتم تأجيل حفل زفافهما بعد معرفتها أن "على" ترك داليدا.

ويذهب "على" لمقابلة داليدا في الفرع الجديد في القاهرة ويريد أن يحدد موعد الزفاف، ولكن يصدم من رد فعل داليدا التي تقرر عدم الزواج منه، ولكنه يحاول أن يقنع داليدا أن تسامحه وتعود علاقتهما كما كانت من قبل.

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