ليلى إسكندر تتغزّل بزوجها بصورة لشخصيتها في "العاصوف"

تغزّلت الفنانة ليلى إسكندر بزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان من خلال صورة لشخصيتها في "العاصوف" والتي أثارت ضجة كبيرة في الشارع السعودي وأدت إلى إغضاب العديد من متابعي المسلسل الرمضاني.

وحرصت الفنانة اللبنانية على مشاركة متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" بصور زوجها خلال التحضير لدور "جيهمان" في المسلسل، والذي أداه بكل احتراف وجدارة وعلقت عليها قائلة "شو لبقتلك الأبوة.. وشو بيلبقلك النجاح 2018-2019 تاريخ كتير مهم رح يضل محفور بذاكرة عيلتنا الصغيرة وعيلتنا الكبيرة إنتو.. شكرا، زوجة فخورة".

ونشرت صورة تجمعها بزوجها عبر خاصية الستوريز وبدت في غاية السعادة وعلقت عليها "إنت الفخامة وإنت عالمي وضيه.. ما أحبك أعشق خطاك اللي بها تسري. وأحسد تراب وطيته روحه وجيه".

ويقدم الفرحان شخصية المجرم "جهيمان" المركبة والتي تجمع بين النرجسية، والأنانية وقدرته العالية على جذب من هم حوله واستمالتهم لما يناسبه، ونقل تفاصيل تسلله إلى الحرم المكي صبيحة أول يوم من محرم مع بداية القرن الهجري الجديد 1400.

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يذكر أن المسلسل يروي حكاية السعوديين ما بين قرنين، ويُعَدُّ "العاصوف" المسلسل الأعلى مشاهدة في المملكة، واستغرقت مدة تصويره 6 أشهر، وشارك فيه 800 كومبارس لنقل أحداث "الحرم" المِحْوَرِيَّة، بالإضافة إلى 100 شخص من الفنيين.

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