تعذيب "سلمى" وخيانة هاني سلامة أبرز أحداث الحلقة 23 من "قمر هادي"

شهدت أحداث الحلقة الـ ٢٣ من مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم "هاني سلامة" المذاع عبر قناة OnE أحداثا جديدة، حيث بدأت الحلقة بتلقى هادي فيديو مصورًا على موبايله لفيليب "تامر فرج"، وهو يقوم بتعذيب سلمي، وقام بإطلاق النار على شهد "آية سماحة" بنت عم هادي.

وذهب هادي وتشاجر مع فيليب، وطلب منه أن يترك شهد وسلمي ويأخذ حقه منه شخصيا ويبتعد عن أهله، وتذكر هادي مشهد فلاش باك أثناء وجوده في المستشفى بعد استيقاظه من غيبوبة وظهور يسرا اللوزي التي تنتحل شخصية زوجته مريم.

ويذهب هادي لمقابلة "ماركو" ليقوم بمساعدته في التصدي لأفعال فيليب الذي بدأ يهدد حياة أسرته، حيث تلقى هادي المكالمة التي يتلقاها دائما من رجل غامض ليظهر في آخر الحلقة أن الشخص الذي يفعل معه ذلك هو صديقه المقرب إياد "محمد علاء" الذى كان يحب مريم زوجة هادي وكان يرغب في الزواج منها.

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