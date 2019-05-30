الفنانة إنجي وجدان تعود لزيادة الوزن مُجددًا

نشرت الممثلة المصرية إنجي وجدان، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة حديثة التقطت لها على هامش مشاركها في حفل سحور رمضاني نظمته شركة "روتانا".

وارتدت خلاله فستاناً باللون الأسود الشفاف مع بطانة بتصميم أقرب إلى العباءة وبنقشات ذهبية براقة. إلا أن أكثر ما لفت الأنظار هي زيادة وزنها التي ركزت عليها معظم التعليقات.

وتساءل عدد كبير جداً من المتابعين عما إذا كانت الفنانة حاملاً. ويشار إلى أن إنجي أعلنت منذ أكثر من عامين عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات أنها خسرت الكثير من وزنها.

ونشرت لذلك صورتين "قبل وبعد" مع التعليق: "ده أنا من سنة بالضبط بالفستان المخطط وده أنا دلوقتي بالفستان الطوبي. خسيت كتير بس مش علشان حد، علشان نفسي بس. وده مش معناه إني مكنتش حابة نفسي. بالعكس أنا كنت حابة نفسي لأن وزني ده كان بسبب إني خلفت أحلى إسماعيل في الدنيا".

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وأضافت: "عايزة أقول لكل بنت تخنت في الحمل إنتِ جميلة وعملتِ أحلى حاجة ممكن أي واحدة تعملها إنها تحمل وتكون جواها طفل جميل. ملكيش دعوة برأي الناسخليك حاسة بكل حاجة حلوة، وإنتِ لو عايزة تخسي علشانك إنتي بس، هتقدري".

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