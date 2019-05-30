شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أبو جبل الحلقة 24.. مشهد مؤثر لـ محمود البزاوي بعد وفاة ابنه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مؤثر وحزين للنجم محمود البزاوى فى أحداث الحلقة 24 من مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان والمذاع على قناة ON E، توفى ابنه "أحمد" إثر سقوطه من أعلى برج سكنى، ليدخل "وجيه" محمود البزاوى فى صدمة شديدة بعد ما كان يحتفل بحصوله على الملايين والقبض على سعد أبو جبل "دياب" عن طريق بيع أرض ملك الدولة دون علمه.
ولاقى المشهد رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى معجبين بأداء النجم محمود البزاوى الذى أصبح متمكن فى تمثيل أى شخصية يجسدها فى أى عمل درامى.
مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ومن بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع .
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