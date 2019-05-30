شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. ساموزين يحيى ذكرى وفاة والده الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان ساموزين، على إحياء الذكرى الثالثة على وفاة والده، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالمغفرة و الرحمة.

ونشر ساموزين، صورة قديمة لوالده عبر خاصية ستورى على حسابه على "انستجرام"، وكتب قائلا: الذكرى السنوية الثالثة لوفاه والدى إسماعيل الأبرص".

وظهر الفنان ساموزين، كضيف شرف، فى أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، حيث يجسد شخصية مصمم أزياء مشهور وتعمل عنده دينا عارضة أزياء خلال الأحداث.