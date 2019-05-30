شكرا لقرائتكم خبر عن عن تخطيطها لحفل زفافها مع اليكس رودريجيز.. جنيفر لوبيز : "مش مستعجلة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز تشعر أنه لا ضرورة لسرعة التخطيط لحفل زفافها مع خطيبها لأليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق .
حيث فاجأت لوبيز ذات الـ 49 عام محبيها بتصريحها لـ "Entertainment Tonight " فقالت : " نحن نعتبر هذا اليوم ذكري ستظل للأبد لذلك بالضرورة أن نأخذ وقتنا ليكون حفل الزفاف رائع بكل تفاصيل .. فلا مكان للتسرع .
كما اشارت لوبيز أنها كانت بصدد التخطيط لبعض الامور الخاصة بالزواج لكن جدول اعمالها المزدحم بين عمل سينمائي و جولة غنائية و غيرها هو كان العائق الرئيسي في بعض الامور.
كانت هذه تفاصيل خبر عن تخطيطها لحفل زفافها مع اليكس رودريجيز.. جنيفر لوبيز : "مش مستعجلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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