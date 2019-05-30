شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أروى جودة تنجو من الغرق.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجت الفنانة أروى جودة، من الغرق خلال تصويرها أحد مشاهد مسلسل "صانع الأحلام"، موجهة الشكر لفريق العمل بعد إنقاذها. وكتبت أروى، قائلا: " شكرا لإبراهيم البكرى و مكسيم خليل وسامر حمادة وكل فريق مسلسل صانع الاحلام إتكتبلي على ايديكم عُمر جديد أنتم ابطال بكل معنى الكلمة". وتشارك الفنانة أروى جودة فى بطولة المسلسل العربى المشترك "صانع الأحلام" تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز، ويعرض فى شهر رمضان الحالى على القنوات العربية. ويضم المسلسل فنانين من مختلف الجنسيات وعلى رأسهم مكسيم خليل من سوريا، أروى جودة من مصر ومى سليم وطونى عيسى وجيسى عبدو، وجهاد سعد، إيلى مترى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى ويناقش أكثر من قضية.

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