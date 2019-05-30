شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة الحلقة 24.. مشاكل بيسة فى فيلا زوجها وسكسكة تطرد ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى يتم عرضه على قناة الحياة، قضاء بيسة" – مى عز الدين أول ليلة فى فيلا زوجها "كاظم" – أمير المصرى – الذى يدخل عليها ليلة الزفاف ويجدها تجهز له الطبلة وتعطيها له حتى ترقص ولكنه، يفضل فى اللعب عليها لتعده بتدريبه عليها ولكنه ينام فجأة ويتركها، وعندما تستيقظ تدخل المطبخ وتدخل فى مشادات مع الطباخين وتطردهم وتقرر عمل الأكل بنفسها.

يعود "مرعى" – حجاج عبد العظيم – و"سماح" – ايمان السيد إلى الحارة بعد انتهاء الفرح ويجدوا سكسكة داخل المنزل وتسألهم عن مهر بيسة لتأخذه ولم يعطوها شىء لتضربهم وتطردهم خارج المنزل ويذهبا الى المدرسة للنوم فيها وكان معهما "مأمون" – محمد أنور - الذى طردته والدته أيضاً وعندما يبدأ اليوم الدراسى يجد التلاميذ و"شويكار" – بوسى – مرعى وسماح ومأمون ينامون فى الفصول.

تعود "سكسكة" لفتح الكشك الخاص بها فى الحارة وتبدأ فى مشاكلها مع أهل الحارة وتطلب من مأمون أن يخبرها عن عنوان بيسة لتزورها باعتبارها عروسة جديدة، بينما تستمر مشاكل بيسة بسبب تصرفاتها العجيبة مع العاملين فى الفيلا، حيث أمرت "بيسة" العاملات بتنظيف الفيلا ومسحها بـ"الخيشة" بل وتقوم بعمل ذلك بنفسها وعندما تعود "شويكار التى تندم على السماح لابنها وزوجته بيسة بالإقامة معها فى الفيلا.

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تعرض بيسة على شويكار زراعة حديقة الفيلا ببعض الخضراوات بدلا من الأشجار الزينة التى تملأ الفيلا، وكذلك عمل حظيرة دجاج على سطح الفيلا، وهو الأمر الذى أثار انفعال شويكار، التى حذرت بيسة من القيام بأى خطوة فى الفيلا من دون الرجوع إليها.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.