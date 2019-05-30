شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد حسنى مدير عام الإعلام السابق بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل اليوم الخميس محمد حسني مدير عام الإعلام السابق بدار الأوبرا المصرية ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، على أن تتلقى أسرة الراحل واجب العزاء يوم السبت المقبل في مسجدا ال رشدان بمدينة نصر.

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