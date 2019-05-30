شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان يتسلم ورث والده فى مسلسل زلزال الحلقة 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم محمد رمضان "محمد حربى - زلزال" على ورثه من والده "حربى كرامة"، فى أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل "زلزال" الذى يذاع على قنوات dmc، خلال أيام شهر رمضان، وحصل على مبلغ 60 ألف جنيه من توفيق صديق والده وأخبره بانه كان يعمل مع والده فى الغربة وان هذا المبلغ هو مكافأة نهاية الخدمة.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين . من انتاج شركة سينرجي.