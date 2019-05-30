شكرا لقرائتكم خبر عن بين القدس ورام الله.. "طرباند" تغنى فى مهرجان فلسطين الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة طرباند لشد رحالها إلى الأراضى الفلسطينية، لوضع بصمتها الغنائية فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان فلسطين الدولى، عبر جولة حفلات تتنقل خلالها بين القدس ورام الله والناصرة، بداية من الثلاثاء 25 يونيو.

وتفتتح الفرقة القادمة من السويد جولتها الفلسطينية بحفل كبير فى مدينة الناصرة، على مسرح اوديتوريوم مار يوسف، ومن ثم تشدو فى قلب العاصمة الفلسطينية القدس بعدها بيوم على مسرح معهد إدوارد سعيد الوطنى، حتى تسدل الستار على رحلتها في مدينة رام الله، بحفل ساهر على مسرح حديقة الاستقلال مساء الخميس 26 يونيو.

بدأت طرباند رحلتها الغنائية فى ملكوت المزيكا العالمية منذ قرابة 10 سنوات من قلب "مالمو"، وضعت حجر أساسها المطربة العراقية نادين الخالدى، والتى اضطرت للهجرة من موطنها إبان حرب العراق لتستقر فى السويد منذ عام 2001، وتبدأ من هناك مطاردة شغفها بالموسيقى، وتقدم خلال الفرقة رؤيتها الموسيقية الخاصة مجسدة معاناتها الحياتية فى شكل أغانى من كلماتها وغنائها، بتوليفة مزيكاتية بين الروح الشرقية والإضافات الغربية بلمسة من الفلكلور الإسكندنافى والعربى، ومن أشهر أغانيها "بغداد شوبى"، و"أشوفك بعدين"، و"يا سيدى"، وتم اختيار طرباند كأفضل مجموعة غنائية فى السويد لعام 2017.

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