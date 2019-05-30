شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد من أمام الحرم المكى: "يارب تقبل عمرتنا ودعاءنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة جومانا مراد مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة، فى العشر الأواخر من رمضان.

وشاركت جومانا متابعيها بفيديو من داخل الحرم المكى بعد أدائها العمرة، وكتبت عليه "أسأل الله بحق هذا الشهر الكريم وهذه الليالى المباركة أن يعم الخير والسلام على جميع دول العالم، وأن يتقبل عمرتنا ودعائنا"، كما كتبت لها الفنانة مى كساب: "عمرة مقبولة إن شاء الله".

وتعاقدت جومانا مراد، مؤخرًا على بطولة فيلم جديد، سيشهد عودتها للسينما مرة أخرى بعد غياب ومن المقرر تصويره بمصر، بعد إجازة عيد الفطر.