شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أحداث الحلقة 24 من مسلسل طلقة حظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "طلقة حظ" باختطاف عبد الصبور "مصطفى خاطر" للمحامى "سليم" بمساعدة أزواج شقيقاته، ليحكى له كل ما حدث له فى الحلقات السابقة بالتفاصيل، وبدأ سليم فى سرد التفاصيل من البداية عندما تعرف على "نرمين" الفنانة إيمى سالم، "وليلى" الفنانة جيهان خليل، على فتيات ليل تم ضبطهن فى قضية أداب وساعدهن فى الخروج والعمل معه فى مجال النصب، كما تابع سليم فى حديثه أنه توصل لرجل الأعمال منصور التهامى "أحمد ماهر"، والذى أحبته نرمين لكنه أحب ليلى وتزوجها، لذلك دبت نار الغيرة بينهما وبدأت كل منهما فى وضع خطة للتخلص من الآخرى، ولكن خطة نرمين هي التي نحجت بمساعدة المحامى، فوضعوا لها رصاصة حقيقية في المسدس وورطوا عبد الصبور "مصطفي خاطر " في قتلها.

وأضاف سليم فى حديثه لعبد الصبور أنهم أرادوا توريطه معهم، لصالح إجراء صفقات احتيال كبيرة، وبعد اعتراف له يقرر عبد الصبور الانتقام منهم.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC.