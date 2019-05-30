اليسا تحتفل بـ"عيد الأب" في ألمانيا:"أعرف أنه فخور بي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اليسا، بعيد الأب، اليوم الذي تحتفل به العديد من الدول الغربية حول العالم.

وكتبت اليسا تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر":" يتحول اليوم إلي يوم الآباء في ألمانيا، يحتفل الناس مع آبائهم في كل مكان، أعرف أنه فخور بي".

من ناحية أخرى تشارك إليسا، في الدورة الـ 18، من مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، بعد غياب دام 3 سنوات، ومن المقرر أن تحيي الحفل يوم 24 يونيو القادم.