نبيل الحلفاوي عن أزمة الدوري المصري:" ورطة للكرة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على أزمة الدوري المصري.

وكتب الحلفاوي:"حسب اتحادالكرة ينتهي الدوري أواخر يوليو، (تنتهي فترة القيد آخر يوليو)".

وتابع نبيل:" يستحيل في ثلاثة أيام بيع وشراء وإعارة وإنهاء إعارة وتغيير جهاز فني واستشفاء واستعداد لموسم جديد محليا وأفريقيا:"

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وأشار الحلفاوي:" لم تعد مشكلة أهلي وزمالك، هي ورطة للكرة المصرية لا يعنينا الآن الخوض في أسبابها، المهم تفاديها".

يُذكر أن أزمة نشبت بين الأندية المصرية حول استكمال الدوري المصري، وانقسم المختلفون حول إنهاء الدوري قبل أو بعد كأس الأمم الأفريقية.